Днем ранее в России выявили 29 230 заражений.
За последние 24 часа умерли 670 пациентов с коронавирусом, в общем с начала эпидемии скончались 321 990 человек.
Выздоровели 19 756, всего — 9 878 371.
За прошедшие сутки в России обнаружили 30 726 новых случаев COVID-19 — это максимум с 10 декабря прошлого года. Таким образом, общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 10 834 260. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 17 января.
Днем ранее в России выявили 29 230 заражений.
За последние 24 часа умерли 670 пациентов с коронавирусом, в общем с начала эпидемии скончались 321 990 человек.
Выздоровели 19 756, всего — 9 878 371.
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