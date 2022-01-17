ЗАМАНА - В России выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 впервые с начала 2022 года

В России выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 впервые с начала 2022 года

Автор
17 января, 2022. Понедельник 12:01
В России выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 впервые с начала 2022 года

За прошедшие сутки в России обнаружили 30 726 новых случаев COVID-19 — это максимум с 10 декабря прошлого года. Таким образом, общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 10 834 260. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 17 января.

В России выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 впервые с начала 2022 года
Коронавирус

Днем ранее в России выявили 29 230 заражений.

За последние 24 часа умерли 670 пациентов с коронавирусом, в общем с начала эпидемии скончались 321 990 человек.

Выздоровели 19 756, всего — 9 878 371.

 

Прочитано 50 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top