В России выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 впервые с начала 2022 года

Автор Мадина

За прошедшие сутки в России обнаружили 30 726 новых случаев COVID-19 — это максимум с 10 декабря прошлого года. Таким образом, общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 10 834 260. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 17 января.