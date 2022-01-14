В Минздраве РФ усомнились в конце эпидемии коронавируса после омикрон-штамма

Новый штамм COVID-19 омикрон может не стать предвестником окончания эпидемии. В финальной эволюции коронавируса сомневается главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов, информирует РБК.

«Появление штаммов зависит от условий, в которых находится вирус. Поэтому глупо думать, что на омикроне эволюция коронавируса остановится. Если в процессе развития появится штамм, который окажется более приспособленным к условиям, то омикрон исчезнет, возникнет следующий», — заявил Чуланов.

Он добавил, что эволюция вирусов устроена примитивно. В процессе развития создается большое количество генетических вариантов, часть из которых оказывается летальной, из-за чего вирус умирает. Самые приспособленные к условиям вирусы начинают доминировать в популяции, рассказал Чуланов.