«Появление штаммов зависит от условий, в которых находится вирус. Поэтому глупо думать, что на омикроне эволюция коронавируса остановится. Если в процессе развития появится штамм, который окажется более приспособленным к условиям, то омикрон исчезнет, возникнет следующий», — заявил Чуланов.
Он добавил, что эволюция вирусов устроена примитивно. В процессе развития создается большое количество генетических вариантов, часть из которых оказывается летальной, из-за чего вирус умирает. Самые приспособленные к условиям вирусы начинают доминировать в популяции, рассказал Чуланов.