Руководитель Центра Гамалеи сообщил о заражении «омикроном»

«Те, кто вакцинирован «Спутником», скорее всего, не заразятся коронавирусом, вызванным вариантом «омикрон», и может быть, не поймут, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Я так и поступил, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности выявить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не понял, что был им заражен», — заявил Гинцбург.