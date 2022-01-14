ЗАМАНА - Руководитель Центра Гамалеи сообщил о заражении «омикроном»

Руководитель Центра Гамалеи сообщил о заражении «омикроном»

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14 января, 2022. Пятница 08:17
Руководитель Центра Гамалеи сообщил о заражении «омикроном»

У Гинцбурга обнаружили антитела к «омикрону», но признаков болезни не было. Он связывает это с эффектом препарата «Спутник V», информирует «РИА Новости».

Руководитель Центра Гамалеи сообщил о заражении «омикроном»
Коронавирус

«Те, кто вакцинирован «Спутником», скорее всего, не заразятся коронавирусом, вызванным вариантом «омикрон», и может быть, не поймут, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Я так и поступил, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности выявить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не понял, что был им заражен», — заявил Гинцбург.

 

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