Как он заявил, сведения, полученные работниками центра совместно с департаментом здравоохранения Москвы, демонстрируют, что такой процент заражений омикроном был в городе уже в понедельник, 10 января.
Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 17:04
Число заражений новым штаммом омикроном в Москве составляет примерно 30% от всех случаев Covid-19. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».
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