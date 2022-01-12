ЗАМАНА - Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве

Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве

Автор
12 января, 2022. Среда 17:04
Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве

Число заражений новым штаммом омикроном в Москве составляет примерно 30% от всех случаев Covid-19. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве
Коронавирус

Как он заявил, сведения, полученные работниками центра совместно с департаментом здравоохранения Москвы, демонстрируют, что такой процент заражений омикроном был в городе уже в понедельник, 10 января.

 

Прочитано 50 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top