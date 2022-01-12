Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве

Автор Мадина

Число заражений новым штаммом омикроном в Москве составляет примерно 30% от всех случаев Covid-19. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».