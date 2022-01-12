Президент России дал 2 недели на подготовку к новому удару эпидемии

Глава РФ Владимир Путин дал руководству страны 2 недели для того, чтобы они подготовились к новому удару коронавирусной пандемии, информирует ТАСС.

«Мы видим, что происходит в других странах. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы две недели для подготовки», — отметил Владимир Путин.

В частности, он призвал увеличивать темпы вакцинации от Covid-19.