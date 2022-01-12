«Мы видим, что происходит в других странах. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы две недели для подготовки», — отметил Владимир Путин.
В частности, он призвал увеличивать темпы вакцинации от Covid-19.
Глава РФ Владимир Путин дал руководству страны 2 недели для того, чтобы они подготовились к новому удару коронавирусной пандемии, информирует ТАСС.
«Мы видим, что происходит в других странах. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы две недели для подготовки», — отметил Владимир Путин.
В частности, он призвал увеличивать темпы вакцинации от Covid-19.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..