Роспотребнадзор Дагестана рассказал об «омоложении» возраста больных коронавирусом

В то же время, как заявил Павлов, среди зараженных преобладает городское население, наибольший удельный вес приходится на граждан от 30 до 59 лет. Самый высокий прирост заражаемости за прошлую неделю зафиксирован в 8 районах субъекта: Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, а также в Дагестанских Огнях, Каспийске и в Махачкале.