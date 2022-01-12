ЗАМАНА - Роспотребнадзор Дагестана рассказал об «омоложении» возраста больных коронавирусом

Роспотребнадзор Дагестана рассказал об «омоложении» возраста больных коронавирусом

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12 января, 2022. Среда 10:55
Роспотребнадзор Дагестана рассказал об «омоложении» возраста больных коронавирусом

Как информировал главный санитарный врач РД Николай Павлов, в регионе процент болезни коронавирусом у взрослого населения (старше 60 лет) снизился.

Роспотребнадзор Дагестана рассказал об «омоложении» возраста больных коронавирусом
Коронавирус

В то же время, как заявил Павлов, среди зараженных преобладает городское население, наибольший удельный вес приходится на граждан от 30 до 59 лет. Самый высокий прирост заражаемости за прошлую неделю зафиксирован в 8 районах субъекта: Дербентский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, а также в Дагестанских Огнях, Каспийске и в Махачкале.

 

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