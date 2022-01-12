ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19

Сергей Меликов призвал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19

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12 января, 2022. Среда 09:19
Сергей Меликов призвал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19

Лидер РД Сергей Меликов провел вчера, 11 января, первое в 2022 году собрание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

Сергей Меликов призвал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19
Коронавирус

Как заметил глава республики, в целом в субъекте получилось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в новогодние дни. Он поблагодарил, прежде всего, врачей за такие результаты, а также работников Роспотребнадзора и МВД по региону, которые обеспечили контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. Положительно повлияла и активизация деятельности муниципалитетов, как в части вакцинации граждан, так и его тестирования на вирус. Подробнее можно прочитать тут.

 

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