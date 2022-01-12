Как заметил глава республики, в целом в субъекте получилось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в новогодние дни. Он поблагодарил, прежде всего, врачей за такие результаты, а также работников Роспотребнадзора и МВД по региону, которые обеспечили контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. Положительно повлияла и активизация деятельности муниципалитетов, как в части вакцинации граждан, так и его тестирования на вирус. Подробнее можно прочитать тут.