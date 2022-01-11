ЗАМАНА - ВОЗ предсказывает заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы

ВОЗ предсказывает заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы

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11 января, 2022. Вторник 15:55
ВОЗ предсказывает заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что в будущие 6-8 недель омикрон-штаммом заразятся более 50% европейцев. С обращением на эту тему выступил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, информирует Reuters.

ВОЗ предсказывает заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы
Коронавирус

Представитель организации рассказал, что уже в первую неделю текущего года количество зараженных жителей Европы возросло на 7 млн. Исходя из этого, ожидается что более половины Европы заразятся коронавирусом в ближайшие месяцы.

 

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