Начиная заседание, Глава Дагестана подчеркнул, что в целом получилось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в новогодние каникулы. В рамках оперативного штаба будут озвучены доклады от лидеров Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по региону.
В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19
- Автор Мадина
- 11 января, 2022. Вторник 14:50
Первое в 2022 году собрание Оперативного штаба по борьбе с пандемией началось сегодня, 11 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова.
Последнее от Мадина
- ВОЗ предсказывает заражение омикрон-штаммом более половины населения Европы
- Редкий африканский шрифт дал ключ к разгадке эволюции письменности
- В прошлом году в рамках БКД в Дагестане модернизировали более 100 км дорог
- В селе Кубачи отремонтируют дорогу к объекту исторического наследия XIV века
- Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды