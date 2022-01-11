ЗАМАНА - В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19

В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19

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11 января, 2022. Вторник 14:50
В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19

Первое в 2022 году собрание Оперативного штаба по борьбе с пандемией началось сегодня, 11 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова.

В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19
Коронавирус

Начиная заседание, Глава Дагестана подчеркнул, что в целом получилось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в новогодние каникулы. В рамках оперативного штаба будут озвучены доклады от лидеров Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по региону.

 

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