В Дагестане началось собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией Covid-19

Автор Мадина

Первое в 2022 году собрание Оперативного штаба по борьбе с пандемией началось сегодня, 11 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова.