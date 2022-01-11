ЗАМАНА - Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

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11 января, 2022. Вторник 09:25
Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

В США поставлен новый антирекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки — в стране вчера, 10 января, обнаружили более 1,13 млн случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Reuters.

Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки
Коронавирус

Прошлый антирекорд был зафиксирован 4 января. Тогда американские врачи за 24 часа обнаружили более одного миллиона случаев заражения в условиях распространения нового штамма омикрон. До этого рекордный показатель был поставлен 31 декабря, когда медики выявили примерно 590 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

 

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