Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

В США поставлен новый антирекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки — в стране вчера, 10 января, обнаружили более 1,13 млн случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Reuters.

Прошлый антирекорд был зафиксирован 4 января. Тогда американские врачи за 24 часа обнаружили более одного миллиона случаев заражения в условиях распространения нового штамма омикрон. До этого рекордный показатель был поставлен 31 декабря, когда медики выявили примерно 590 тысяч случаев инфицирования COVID-19.