На данный момент лабораторно выявленных случаев коронавируса среди несовершеннолетних зарегистрировано 8700. Большая часть переболевших — это дети школьного возраста, на их долю приходится 67 процентов случаев, а в остальных случаях заболевание зафиксировано в возрастной группе до 6 лет.
В Дагестане за время коронавирусной эпидемии переболело более 10 000 детей
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 02:04
За время эпидемии в Дагестане коронавирусом переболело более 10 000 детей, пишет РИА "Дагестан".
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