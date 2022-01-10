ЗАМАНА - В Дагестане за время коронавирусной эпидемии переболело более 10 000 детей

В Дагестане за время коронавирусной эпидемии переболело более 10 000 детей

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10 января, 2022. Понедельник 02:04
В Дагестане за время коронавирусной эпидемии переболело более 10 000 детей

За время эпидемии в Дагестане коронавирусом переболело более 10 000 детей, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане за время коронавирусной эпидемии переболело более 10 000 детей
Коронавирус

На данный момент лабораторно выявленных случаев коронавируса среди несовершеннолетних зарегистрировано 8700. Большая часть переболевших — это дети школьного возраста, на их долю приходится 67 процентов случаев, а в остальных случаях заболевание зафиксировано в возрастной группе до 6 лет.

 

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