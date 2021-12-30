ЗАМАНА - В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России

В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России

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30 декабря, 2021. Четверг 15:56
В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России

В России обнаружено 103 случая омикрон-штамма Covid-19. Об этом сегодня, 30 декабря, информировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России
Коронавирус

«На данный момент, несмотря на то, что уже почти 2 месяца планета знакома с новым штаммом, у нас в России при плотном мониторинге 103 случая», — отметила она. Попова добавила, что заразившиеся омикроном россияне — это те, кто прибыл из-за рубежа, или имел контакт с вернувшимися. 

 

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