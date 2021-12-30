В Роспотребнадзоре раскрыли количество заболевших омикроном в России

«На данный момент, несмотря на то, что уже почти 2 месяца планета знакома с новым штаммом, у нас в России при плотном мониторинге 103 случая», — отметила она. Попова добавила, что заразившиеся омикроном россияне — это те, кто прибыл из-за рубежа, или имел контакт с вернувшимися.