В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 21 119 новых случаев заражения Covid-19. В общем с начала эпидемии в стране составило 10 458 271. Об этом сегодня, 29 декабря, информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией.