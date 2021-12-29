Днем ранее в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом.
В оперативном штабе заметили, что в абсолютном выражении прирост количества зараженных стал минимальным с 22 сентября этого года. В относительном выражении он составил 0,2%.
За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 21 119 новых случаев заражения Covid-19. В общем с начала эпидемии в стране составило 10 458 271. Об этом сегодня, 29 декабря, информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией.
Днем ранее в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом.
В оперативном штабе заметили, что в абсолютном выражении прирост количества зараженных стал минимальным с 22 сентября этого года. В относительном выражении он составил 0,2%.
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