ЗАМАНА - В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

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29 декабря, 2021. Среда 12:05
В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 21 119 новых случаев заражения Covid-19. В общем с начала эпидемии в стране составило 10 458 271. Об этом сегодня, 29 декабря, информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией.

В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса
Коронавирус

Днем ранее в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом.

В оперативном штабе заметили, что в абсолютном выражении прирост количества зараженных стал минимальным с 22 сентября этого года. В относительном выражении он составил 0,2%.

 

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