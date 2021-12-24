«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и отлично работает против него», — заявил он.
Гинцбург отметил, что клинические исследования нового препарата стартуют после новогодних каникул, они будут идти 3 месяца.
Новый препарат для лечения от Covid-19 на основе моноклональных антител, который создают эксперты центра Гамалеи, демонстрирует эффективные результаты и против омикрон-штамма. Об этом РИА Новости сообщил лидер центра Александр Гинцбург.
«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и отлично работает против него», — заявил он.
Гинцбург отметил, что клинические исследования нового препарата стартуют после новогодних каникул, они будут идти 3 месяца.
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