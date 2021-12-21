ЗАМАНА - В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

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21 декабря, 2021. Вторник 11:42
В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 25 907 новых случаев заражения COVID-19. Всего за весь период эпидемии число заражений достигло 10 267 719. Об этом информируют на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 21 декабря.

В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса
Коронавирус

Вчера, 20 декабря, в России выявили 27 022 заражения. По сведениям оперативного штаба на 17 декабря, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в стране превысил 58%. Двумя компонентами препарата от коронавируса привито 70 831 362 россиянина.

 

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