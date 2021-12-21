В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 25 907 новых случаев заражения COVID-19. Всего за весь период эпидемии число заражений достигло 10 267 719. Об этом информируют на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 21 декабря.