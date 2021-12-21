ЗАМАНА - Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году

Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году

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21 декабря, 2021. Вторник 02:15
Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году

Лидер ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прдчеркнул, что коронавирусная эпидемия может завершиться уже в 2022 году. Как он заметил, для этого 70% людей каждой страны должны быть вакцинированы от COVID-19 к июлю. Об этом он заявил на пресс-конференции организации.

Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году
Коронавирус

«Если мы желаем, чтобы эпидемия завершилась в 2022 году, нам необходимо покончить с неравенством и привить 70 процентов жителей каждой страны к середине лета», — отметил он.

 

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