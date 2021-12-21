Глава ВОЗ назвал условие для окончания эпидемии в 2022 году

Автор Мадина

Лидер ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прдчеркнул, что коронавирусная эпидемия может завершиться уже в 2022 году. Как он заметил, для этого 70% людей каждой страны должны быть вакцинированы от COVID-19 к июлю. Об этом он заявил на пресс-конференции организации.