ЗАМАНА - У пресс-секретаря генерального секретаря ООН выявлен коронавирус

У пресс-секретаря генерального секретаря ООН выявлен коронавирус

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16 декабря, 2021. Четверг 14:20
У пресс-секретаря генерального секретаря ООН выявлен коронавирус

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заразился COVID-19 и ушел на карантин. Об этом информирует ТАСС.

У пресс-секретаря генерального секретаря ООН выявлен коронавирус
Коронавирус

У официального представителя был подтвержден коронавирус. Он рассказал, что пребывает в тесном контакте с медицинской службой ООН. «Я полностью прошел вакцинацию, поставил также бустерную прививку. Признаки болезни слабо выраженные, поэтому я продолжу работу удаленно», — добавил Дюжаррик

 

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