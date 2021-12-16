У официального представителя был подтвержден коронавирус. Он рассказал, что пребывает в тесном контакте с медицинской службой ООН.
«Я полностью прошел вакцинацию, поставил также бустерную прививку. Признаки болезни слабо выраженные, поэтому я продолжу работу удаленно», — добавил Дюжаррик
У пресс-секретаря генерального секретаря ООН выявлен коронавирус
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 14:20
Пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заразился COVID-19 и ушел на карантин. Об этом информирует ТАСС.
У официального представителя был подтвержден коронавирус. Он рассказал, что пребывает в тесном контакте с медицинской службой ООН.
«Я полностью прошел вакцинацию, поставил также бустерную прививку. Признаки болезни слабо выраженные, поэтому я продолжу работу удаленно», — добавил Дюжаррик
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