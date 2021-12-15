Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч

Количество смертей от Covid-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом информируют сведения университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

По данным университета, в США от вируса и его последствий умерли 800 266 человек. В стране с начала коронавирусной эпидемии скончались 50,2 млн человек.