ЗАМАНА - Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч

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15 декабря, 2021. Среда 09:02
Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч

Количество смертей от Covid-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом информируют сведения университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч
Коронавирус

По данным университета, в США от вируса и его последствий умерли 800 266 человек. В стране с начала коронавирусной эпидемии скончались 50,2 млн человек.

 

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