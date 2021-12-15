По данным университета, в США от вируса и его последствий умерли 800 266 человек. В стране с начала коронавирусной эпидемии скончались 50,2 млн человек.
Число жертв коронавируса в США превысило 800 тысяч
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 09:02
Количество смертей от Covid-19 в США превысило 800 тысяч человек. Об этом информируют сведения университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.
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