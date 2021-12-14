"Вы знаете, самое лучшее — это верить в лучшее, но быть готовыми к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим принципом. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего оперативного штаба у нас вся логистика готова к огромной нагрузке на систему здравоохранения. Мы выдержали прошлую и позапрошлую волны. У нас теперь много опыта", — заявил Песков.
Песков об "омикроне": надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему
- Автор Мадина
- 14 декабря, 2021. Вторник 14:19
Российское руководство, оценивая опасность нового варианта Covid-19 "омикрон", исходят из того, что нужно верить в лучшее, но быть готовыми к худшему, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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