Российское руководство, оценивая опасность нового варианта Covid-19 "омикрон", исходят из того, что нужно верить в лучшее, но быть готовыми к худшему, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российское руководство, оценивая опасность нового варианта Covid-19 "омикрон", исходят из того, что нужно верить в лучшее, но быть готовыми к худшему, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, самое лучшее — это верить в лучшее, но быть готовыми к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим принципом. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего оперативного штаба у нас вся логистика готова к огромной нагрузке на систему здравоохранения. Мы выдержали прошлую и позапрошлую волны. У нас теперь много опыта", — заявил Песков.