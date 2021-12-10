ЗАМАНА - Постановлением лидера Дагестана срок действия ПЦР-теста уменьшился с 72 до 48 часов

Постановлением лидера Дагестана срок действия ПЦР-теста уменьшился с 72 до 48 часов

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10 декабря, 2021. Пятница 15:39
Постановлением лидера Дагестана срок действия ПЦР-теста уменьшился с 72 до 48 часов

Лидер РД Сергей Меликов подписал постановление, следуя которому срок работы ПЦР-тестов в регионе уменьшился с 72 до 48 часов. Указ опубликован на портале Главы Дагестана.

Постановлением лидера Дагестана срок действия ПЦР-теста уменьшился с 72 до 48 часов
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Накануне о необходимости уменьшения срока действия заявляла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. Это связано с появлением нового штамма Covid-19 омикрон.

Стоит отметить, что изменение вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 декабря.

 

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