Накануне о необходимости уменьшения срока действия заявляла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. Это связано с появлением нового штамма Covid-19 омикрон.
Стоит отметить, что изменение вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 декабря.
Лидер РД Сергей Меликов подписал постановление, следуя которому срок работы ПЦР-тестов в регионе уменьшился с 72 до 48 часов. Указ опубликован на портале Главы Дагестана.
Накануне о необходимости уменьшения срока действия заявляла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. Это связано с появлением нового штамма Covid-19 омикрон.
Стоит отметить, что изменение вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 декабря.
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