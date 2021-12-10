ЗАМАНА - В России зафиксировали 30 873 случая коронавируса

В России зафиксировали 30 873 случая коронавируса

Автор
10 декабря, 2021. Пятница 12:04
В России зафиксировали 30 873 случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 30 873 новых случая коронавируса. За весь период в стране заразились 9 956 679 человек, информирует оперативный штаб сегодня, 10 декабря.

В России зафиксировали 30 873 случая коронавируса
Коронавирус

За сутки умерли 1 176 человек с COVID-19, в общем с начала эпидемии скончались 287 180.

Выздоровели 35 657, за все время — 8 673 518.

По сведениям на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достиг 53,7%.

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top