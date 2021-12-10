За сутки умерли 1 176 человек с COVID-19, в общем с начала эпидемии скончались 287 180.
Выздоровели 35 657, за все время — 8 673 518.
По сведениям на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достиг 53,7%.
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 30 873 новых случая коронавируса. За весь период в стране заразились 9 956 679 человек, информирует оперативный штаб сегодня, 10 декабря.
За сутки умерли 1 176 человек с COVID-19, в общем с начала эпидемии скончались 287 180.
Выздоровели 35 657, за все время — 8 673 518.
По сведениям на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достиг 53,7%.
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