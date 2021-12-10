В России зафиксировали 30 873 случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 30 873 новых случая коронавируса. За весь период в стране заразились 9 956 679 человек, информирует оперативный штаб сегодня, 10 декабря.

За сутки умерли 1 176 человек с COVID-19, в общем с начала эпидемии скончались 287 180.

Выздоровели 35 657, за все время — 8 673 518.

По сведениям на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достиг 53,7%.