ЗАМАНА - Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

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10 декабря, 2021. Пятница 11:52
Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

Новый омикрон-штамм COVID-19 стал доминирующим в Южно-Африканской Республике (ЮАР) уже в ноябре и со скоростью замещает дельта-вариант коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Минздрава ЮАР Джо Паахла, трансляцию можно посмотреть на Facebook.

Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР
Коронавирус

Как сообщил Паахла, 70% всех обнаруженных случаев заражения вирусом приходятся на новый вариант омикрон. Министр отметил, что один инфицированный человек заражает значительно большее количество окружающих, чем носитель прошлых штаммов COVID-19.

 

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