Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

Новый омикрон-штамм COVID-19 стал доминирующим в Южно-Африканской Республике (ЮАР) уже в ноябре и со скоростью замещает дельта-вариант коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Минздрава ЮАР Джо Паахла, трансляцию можно посмотреть на Facebook.