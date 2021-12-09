Главными признаками при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" — это сильная слабость, температура, головная боль, кашель и падение аппетита, информирует РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Главными признаками при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" — это сильная слабость, температура, головная боль, кашель и падение аппетита, информирует РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Как она рассказала, перечисленные признаки могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. Доктор медицинских наук отметила, что на данный момент сведений об особенностях проявлений, вызванных новым штаммом, немного, но со временем их станет больше.