Как она рассказала, перечисленные признаки могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. Доктор медицинских наук отметила, что на данный момент сведений об особенностях проявлений, вызванных новым штаммом, немного, но со временем их станет больше.
Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру
- Автор Мадина
- 09 декабря, 2021. Четверг 08:09
Главными признаками при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон" — это сильная слабость, температура, головная боль, кашель и падение аппетита, информирует РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.
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