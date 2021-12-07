ЗАМАНА - Людей с подозрением на новый омикрон-штамм будут отправлять в Каспийскую ЦГБ

Людей с подозрением на новый омикрон-штамм будут отправлять в Каспийскую ЦГБ

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07 декабря, 2021. Вторник 14:46
Людей с подозрением на новый омикрон-штамм будут отправлять в Каспийскую ЦГБ

Дагестанцев с подозрением на новый омикрон-штамм коронавируса будут отправлять в Каспийскую ЦРБ, рассказала на собрании Оперативного штаба по противодействию эпидемии врио главы министерства здравоохранения Татьяна Беляева.

Людей с подозрением на новый омикрон-штамм будут отправлять в Каспийскую ЦГБ
Коронавирус

Она добавила, что для этого предусмотрены 3 боксированные палаты.

Беляева отметила, что эта больница выбрана не случайным образом. Учреждение территориально ближе к аэропорту, что даст возможность защитить регион от распространения вируса.

 

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