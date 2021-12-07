Людей с подозрением на новый омикрон-штамм будут отправлять в Каспийскую ЦГБ

Автор Мадина

Дагестанцев с подозрением на новый омикрон-штамм коронавируса будут отправлять в Каспийскую ЦРБ, рассказала на собрании Оперативного штаба по противодействию эпидемии врио главы министерства здравоохранения Татьяна Беляева.