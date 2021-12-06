У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»

Автор Мадина

У двух граждан России, которые прилетели из Южно-Африканской республики (ЮАР), нашли омикрон-штамм. Об этом информирует Роспотребнадзор, пишет ТАСС.