«В результате полногеномного секвенирования, осуществленного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выявлен штамм "омикрон"», — сообщает Роспотребнадзор.
Вчера, 5 декабря, появилась информация, что у 9 россиян, которые прибыли из ЮАР, нашли коронавирус. Они были госпитализированы, а других россиян, вернувшихся в страну, разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин.
У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 14:22
У двух граждан России, которые прилетели из Южно-Африканской республики (ЮАР), нашли омикрон-штамм. Об этом информирует Роспотребнадзор, пишет ТАСС.
«В результате полногеномного секвенирования, осуществленного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выявлен штамм "омикрон"», — сообщает Роспотребнадзор.
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