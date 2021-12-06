ЗАМАНА - У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»

У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»

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06 декабря, 2021. Понедельник 14:22
У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»

У двух граждан России, которые прилетели из Южно-Африканской республики (ЮАР), нашли омикрон-штамм. Об этом информирует Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

У двух прилетевших из ЮАР в Россию граждан найден штамм «Омикрон»
Коронавирус

«В результате полногеномного секвенирования, осуществленного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выявлен штамм "омикрон"», — сообщает Роспотребнадзор.

Вчера, 5 декабря, появилась информация, что у 9 россиян, которые прибыли из ЮАР, нашли коронавирус. Они были госпитализированы, а других россиян, вернувшихся в страну, разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин.

 

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