Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19

Севастополь стал лидером России по коллективному иммунитету к коронавирусу, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова цитируются в Telegram-канале Ura.ru.

Она рассказала, что показатели коллективного иммунитета в Севастополе составили 80,8%.

Голикова отметила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране уже дошел до отметки в 53,7%.