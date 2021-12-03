Она рассказала, что показатели коллективного иммунитета в Севастополе составили 80,8%.
Голикова отметила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране уже дошел до отметки в 53,7%.
Севастополь стал лидером России по коллективному иммунитету к коронавирусу, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова цитируются в Telegram-канале Ura.ru.
Она рассказала, что показатели коллективного иммунитета в Севастополе составили 80,8%.
Голикова отметила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране уже дошел до отметки в 53,7%.
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