ЗАМАНА - Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19

Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19

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03 декабря, 2021. Пятница 14:46
Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19

Севастополь стал лидером России по коллективному иммунитету к коронавирусу, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова цитируются в Telegram-канале Ura.ru.

Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19
Коронавирус

Она рассказала, что показатели коллективного иммунитета в Севастополе составили 80,8%.

Голикова отметила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране уже дошел до отметки в 53,7%.

 

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