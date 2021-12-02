ЗАМАНА - Сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 12 месяцев

Сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 12 месяцев

Автор
02 декабря, 2021. Четверг 16:55
Сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 12 месяцев

Новые сертификаты переболевших коронавирусом оформляют теперь на год, информирует ТАСС, ссылаясь на Министерство здравоохранения России.

Сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 12 месяцев
Коронавирус

Как сообщает помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, на данный момент идет техническая процедура по продлению ранее оформленных сертификатов, она завершится уже совсем скоро. Накануне руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко информировал, что повторное заражение COVID-19  среди уже переболевших встречается в 0,74 процентов случаев, поэтому было принято решение срок работы сертификатов о перенесенной болезни продлить автоматически для всех, кто переболел в течение прошедшего года.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top