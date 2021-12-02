Сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 12 месяцев

Как сообщает помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, на данный момент идет техническая процедура по продлению ранее оформленных сертификатов, она завершится уже совсем скоро. Накануне руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко информировал, что повторное заражение COVID-19 среди уже переболевших встречается в 0,74 процентов случаев, поэтому было принято решение срок работы сертификатов о перенесенной болезни продлить автоматически для всех, кто переболел в течение прошедшего года.