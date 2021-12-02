В России выявили 33 389 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 33 389 новых случаев коронавируса. За весь период эпидемии в стране выявили 9 703 107. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 2 декабря.