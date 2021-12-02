Вчера, 1 декабря, в стране обнаружили 32 837 случаев заражения COVID-19.
За сутки умерли 1 221 человек с коронавирусом. В общем с начала эпидемии скончалось 277 640. Выздоровели 35 185, за все время — 8 400 117.
В России выявили 33 389 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 11:43
За прошедшие 24 часа в России зафиксировали 33 389 новых случаев коронавируса. За весь период эпидемии в стране выявили 9 703 107. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 2 декабря.
Вчера, 1 декабря, в стране обнаружили 32 837 случаев заражения COVID-19.
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