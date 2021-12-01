Вчера, 30 ноября, в стране выявили 32 648 случаев. Коэффициент распространения вируса упал до 0,98.
За последние 24 часа погибли 1 226 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 276 419. Выздоровели 35 679 россиян, всего — 8 364 932.
В России выявили 32 837 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 12:10
За прошедшие сутки в России обнаружили 32 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период зафиксировали 9 669 718. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 1 декабря.
Вчера, 30 ноября, в стране выявили 32 648 случаев. Коэффициент распространения вируса упал до 0,98.
Последнее от Мадина
- Более 11 тысяч дагестанских школьников приступили к написанию итогового сочинения
- Более 230 населенных пунктов в 11 районах Дагестана пребывают без света из-за сильного ветра
- Благодаря проекту капремонта новую кровлю получил еще один многоэтажный дом в Хасавюрте
- Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес»
- Роспотребнадзор уменьшит срок действия ПЦР-теста до 48 часов