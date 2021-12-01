В России выявили 32 837 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России обнаружили 32 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период зафиксировали 9 669 718. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 1 декабря.