ЗАМАНА - В России выявили 32 837 случаев коронавируса

В России выявили 32 837 случаев коронавируса

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01 декабря, 2021. Среда 12:10
В России выявили 32 837 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России обнаружили 32 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период зафиксировали 9 669 718. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 1 декабря.

В России выявили 32 837 случаев коронавируса
Коронавирус

Вчера, 30 ноября, в стране выявили 32 648 случаев. Коэффициент распространения вируса упал до 0,98.

За последние 24 часа погибли 1 226 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 276 419. Выздоровели 35 679 россиян, всего — 8 364 932.

 

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