Из-за особенностей нового омикрон-штамма срок работы ПЦР-теста уменьшат с 72 до 48 часов, рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Из-за особенностей нового омикрон-штамма срок работы ПЦР-теста уменьшат с 72 до 48 часов, рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что решение принято из-за высокой заразности нового штамма и его умения быстрее вызывать реакцию у организма.