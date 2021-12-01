Она отметила, что решение принято из-за высокой заразности нового штамма и его умения быстрее вызывать реакцию у организма.
Роспотребнадзор уменьшит срок действия ПЦР-теста до 48 часов
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 09:09
Из-за особенностей нового омикрон-штамма срок работы ПЦР-теста уменьшат с 72 до 48 часов, рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Все используемые в России ПЦР-тесты, как сообщает Попова, работают и в случае заражения данным штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал систему для обнаружения именно "омикрона".
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