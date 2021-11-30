В России выявили 32 648 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с середины октября. Таким образом, за весь период эпидемии в стране выявили 9 636 881 случай. Об этом информируют в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с пандемией.