За сутки погибли 1229 человек с коронавирусом. В общем с начала эпидемии скончались 275 193 человека. За сутки вылечились 33 442 пациента, за все время — 8 329 253.
В России выявили 32 648 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2021. Вторник 12:02
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с середины октября. Таким образом, за весь период эпидемии в стране выявили 9 636 881 случай. Об этом информируют в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с пандемией.
Последнее от Мадина
- Реконструкция улицы Коркмасова в Махачкале перешла в активную фазу
- В Москве пройдет выставка «Дагестан. Страна гор и искусных мастеров»
- Дагестанские каратисты готовятся ко Всероссийским соревнованиям в Санкт-Петербурге
- Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки
- Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»