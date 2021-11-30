ЗАМАНА - В России выявили 32 648 случаев коронавируса

В России выявили 32 648 случаев коронавируса

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30 ноября, 2021. Вторник 12:02
В России выявили 32 648 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с середины октября. Таким образом, за весь период эпидемии в стране выявили 9 636 881 случай. Об этом информируют в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с пандемией.

В России выявили 32 648 случаев коронавируса
Коронавирус

 За сутки погибли 1229 человек с коронавирусом. В общем с начала эпидемии скончались 275 193 человека. За сутки вылечились 33 442 пациента, за все время — 8 329 253.

 

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