В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова сообщила, что препарат от коронавируса «МИР-19» будет эффективно бороться против нового омикрон-штамма. Она заявила об этом в эфире канала «Россия 24».

"Мы изучили 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует данный препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона", — рассказала Скворцова. Также Скворцова заявила, что испытала на себе лекарство от COVID-19 «МИР-19».