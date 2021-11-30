ЗАМАНА - В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19

В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19

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30 ноября, 2021. Вторник 08:45
В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова сообщила, что препарат от коронавируса «МИР-19» будет эффективно бороться против нового омикрон-штамма. Она заявила об этом в эфире канала «Россия 24».

В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19
Коронавирус

"Мы изучили 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует данный препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона", — рассказала Скворцова. Также Скворцова заявила, что испытала на себе лекарство от COVID-19 «МИР-19».

 

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