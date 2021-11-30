Он рассказал, что его тревожит, как сильно новые штаммы COVID-19 влияют на взаимодействие с клетками человека в контексте ускорения перехода болезни в тяжелую стадию за 3-4 дня. В таком случае, заметил ученый, эпидемиологическая ситуация станет хуже. Если же от момента заражения до перехода болезни в тяжелую стадию будет проходить 10-14 дней, то эпидемиологическая обстановка не поменяется, подытожил он.