Он рассказал, что его тревожит, как сильно новые штаммы COVID-19 влияют на взаимодействие с клетками человека в контексте ускорения перехода болезни в тяжелую стадию за 3-4 дня. В таком случае, заметил ученый, эпидемиологическая ситуация станет хуже. Если же от момента заражения до перехода болезни в тяжелую стадию будет проходить 10-14 дней, то эпидемиологическая обстановка не поменяется, подытожил он.
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил о риске ухудшения эпидситуации из-за штамма «омикрон»
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2021. Вторник 02:17
Если новый вид коронавируса "омикрон" будет ускорять тяжелое течение болезни, то эпидемиологическая обстановка может стать хуже, с таким заявлением выступил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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