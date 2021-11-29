ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"

Предварительные данные говорят о том, что у людей, ранее болевших коронавирусом, может быть повышенный риск заражения новым видом COVID-19 "омикрон", об этом информирует ВОЗ.

В организации заметили, что более подробные сведения появятся "в ближайшие дни и недели".

ВОЗ подтверждает, что используемые в данный момент ПЦР-тесты могут выявлять заражение новым видом вируса.