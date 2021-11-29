ЗАМАНА - ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"

ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"

Автор
29 ноября, 2021. Понедельник 10:12
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом &quot;омикрон&quot;
Предварительные данные говорят о том, что у людей, ранее болевших коронавирусом, может быть повышенный риск заражения новым видом COVID-19 "омикрон", об этом информирует ВОЗ.
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
Коронавирус

В организации заметили, что более подробные сведения появятся "в ближайшие дни и недели".

ВОЗ подтверждает, что используемые в данный момент ПЦР-тесты могут выявлять заражение новым видом вируса.
Накануне организация отметила, что "омикрон" недостаточно исследован, и пока рано заявлять, что он может быть опаснее штамма "дельта". 

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top