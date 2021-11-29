В организации заметили, что более подробные сведения появятся "в ближайшие дни и недели".
ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 10:12
Предварительные данные говорят о том, что у людей, ранее болевших коронавирусом, может быть повышенный риск заражения новым видом COVID-19 "омикрон", об этом информирует ВОЗ.
ВОЗ подтверждает, что используемые в данный момент ПЦР-тесты могут выявлять заражение новым видом вируса.
Накануне организация отметила, что "омикрон" недостаточно исследован, и пока рано заявлять, что он может быть опаснее штамма "дельта".
Последнее от Мадина
- Более 20 тысяч билетов приобретено в Дагестане в рамках Всероссийской программы «Пушкинская карта»
- Первый роман Квентина Тарантино вышел в России
- В Дагестане прошел VI Республиканский фестиваль русской народной и дагестанской сказки
- В Дербенте появится первый спорткомплекс открытого типа
- В школах Новолакского района ко Дню матери прошли праздничные мероприятия