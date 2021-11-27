ЗАМАНА - Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки из-за нового штамма

Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки из-за нового штамма

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27 ноября, 2021. Суббота 04:01
Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки из-за нового штамма

Россия с 28 ноября приостановит въезд туристов из Гонконга, а также нескольких государств Южной Африки, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это связано с появлением нового штамма B.1.1.529.

Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки из-за нового штамма
Коронавирус

Ограничение также коснётся любых иностранных визитеров, пребывающих на территориях таких стран в течение последних 10 дней. Граждан России, прилетающих из этих государств, а также из Великобритании, Израиля и КНР, будут отправлять на тестирование на коронавирус.

 

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