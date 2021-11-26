ЗАМАНА - В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса

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26 ноября, 2021. Пятница 11:48
В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 34 690 новых случаев коронавируса. Таким образом, за все время эпидемии в стране заразилось 9 502 879 человек, информирует оперативный штаб.

В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса
Коронавирус

За сутки погибли 1 235 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 270 292.

Выздоровели 36 145 россиян, а всего — 8 200 971.

 

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