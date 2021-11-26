За сутки погибли 1 235 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 270 292.
Выздоровели 36 145 россиян, а всего — 8 200 971.
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 34 690 новых случаев коронавируса. Таким образом, за все время эпидемии в стране заразилось 9 502 879 человек, информирует оперативный штаб.
За сутки погибли 1 235 человек с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 270 292.
Выздоровели 36 145 россиян, а всего — 8 200 971.
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