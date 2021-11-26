Сообщают, что темой совещания станет уровень опасности новой мутации и можно ли ее считать «вызывающей беспокойство». Также будет поднят вопрос влияния B.1.1.529 на препараты для лечения COVID-19 и вакцины. «Команда по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, который вызывает интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего организация даст ему греческое имя», — рассказала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 11:37
Всемирная организация здравоохранения сегодня, 26 ноября, проведет экстренное собрание из-за выявленного в Южной Африке нового штамма COVID-19 B.1.1.529, информирует телеканал CNBC.
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