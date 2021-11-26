ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

Сообщают, что темой совещания станет уровень опасности новой мутации и можно ли ее считать «вызывающей беспокойство». Также будет поднят вопрос влияния B.1.1.529 на препараты для лечения COVID-19 и вакцины. «Команда по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, который вызывает интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего организация даст ему греческое имя», — рассказала руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.