«Министерство здравоохранения изучает новый штамм. Необходимо больше информации, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С полудня завтрашнего дня 6 стран Африки будут добавлены в красный список, полеты будут временно остановлены, а туристы из Великобритании будут отправлены на карантин», — заявил Джавид.
Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 08:32
Министерство здравоохранения Великобритании рассказало, что страна с 26 ноября временно остановит полеты в 6 африканских стран на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом руководитель ведомства Саджид Джавид рассказал в Twitter.
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