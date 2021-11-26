ЗАМАНА - Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19

Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19

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26 ноября, 2021. Пятница 08:32
Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19

Министерство здравоохранения Великобритании рассказало, что страна с 26 ноября временно остановит полеты в 6 африканских стран на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом руководитель ведомства Саджид Джавид рассказал  в Twitter.

Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19
Коронавирус

«Министерство здравоохранения изучает новый штамм. Необходимо больше информации, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С полудня завтрашнего дня 6 стран Африки будут добавлены в красный список, полеты будут временно остановлены, а туристы из Великобритании будут отправлены на карантин», — заявил Джавид.

 

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