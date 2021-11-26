Как считает Болибок, бессимптомных зараженных коронавирусом стало меньше за счет того, что больше стало пациентов с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые плохо себя чувствуют и обращаются к медикам за помощью, это мы наблюдаем на графиках. Он добавил, что такое явление связано с тем, что дельта-штамм COVID-19 более агрессивный.
В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 02:18
Медик аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал, что в России количество бессимптомных носителей COVID-19 заметно упало за период последней волны инфекции.
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