ЗАМАНА - В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса

В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса

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26 ноября, 2021. Пятница 02:18
В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса

Медик аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал, что в России количество бессимптомных носителей COVID-19 заметно упало за период последней волны инфекции.

В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса
Коронавирус

Как считает Болибок, бессимптомных зараженных коронавирусом стало меньше за счет того, что больше стало пациентов с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые плохо себя чувствуют и обращаются к медикам за помощью, это мы наблюдаем на графиках. Он добавил, что такое явление связано с тем, что дельта-штамм COVID-19 более агрессивный.

 

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