Вчера, 24 ноября, в стране выявили 33 558 случаев.
За последние сутки погибли 1 238 пациентов с коронавирусом. В общем с начала эпидемии скончались 269 057 человек.
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 33 796 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период заразились 9 468 189 человек, информирует оперативный штаб.
Вчера, 24 ноября, в стране выявили 33 558 случаев.
За последние сутки погибли 1 238 пациентов с коронавирусом. В общем с начала эпидемии скончались 269 057 человек.
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