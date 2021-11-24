Вчера, 23 ноября, в стране выявили 33 996 заражений.
В России выявили 33 558 случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 11:44
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период эпидемии в стране зафиксировали 9 434 393 случая. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 24 ноября.
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