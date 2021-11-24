В России выявили 33 558 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период эпидемии в стране зафиксировали 9 434 393 случая. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 24 ноября.