Вчера, 22 ноября, в стране выявили 35 681 случай коронавируса. За сутки умерли 1243 человека с COVID-19. В общем с начала эпидемии скончались 266 579 россиян.
В России выявили 33 996 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 14:35
За последние 24 часа в России обнаружили 33 996 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии заразились 9 400 835 человек. Об этом сегодня, 23 ноября, информирует оперативный штаб.
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