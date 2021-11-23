Как сообщают, число положительных тестов за прошлую неделю в стране снизилось до 6 процентов. До этого этот показатель составлял 11 процентов за прошлый аналогичный период. Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что коронавирусная эпидемия в стране завершится, когда у 70-75 процентов граждан выработается нужное число антител.
Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 10:58
В России пришла к завершению четвертая волна COVID-19, информирует "Ъ", ссылаясь на сведения центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
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