Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Как сообщают, число положительных тестов за прошлую неделю в стране снизилось до 6 процентов. До этого этот показатель составлял 11 процентов за прошлый аналогичный период. Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что коронавирусная эпидемия в стране завершится, когда у 70-75 процентов граждан выработается нужное число антител.