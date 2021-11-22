Сегодня, 24 октября, в стране было выявлено 35 660 новых случаев. За весь период в России обнаружено 9 366 839 случаев заражения. За последние 24 часа скончался 1241 человек с подтвержденным COVID-19.
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 24 октября
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 11:50
В России зафиксировали наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом с 24 октября, информирует РИА "Новости".
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