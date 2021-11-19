ЗАМАНА - В России выявили 37 156 случаев коронавируса

В России выявили 37 156 случаев коронавируса

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19 ноября, 2021. Пятница 11:38
В России выявили 37 156 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России обнаружили 37 156 новых случаев коронавируса. За весь период заразилось 9 257 068 человек, информирует оперативный штаб.

В России выявили 37 156 случаев коронавируса
Коронавирус

За сутки погибли 1 254 человека с COVID-19. В общем за время эпидемии скончались 261 589 человек.

Выздоровели 37 004, за весь период эпидемии — 7 956 254.

 

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