За сутки погибли 1 254 человека с COVID-19. В общем за время эпидемии скончались 261 589 человек.
Выздоровели 37 004, за весь период эпидемии — 7 956 254.
За прошедшие сутки в России обнаружили 37 156 новых случаев коронавируса. За весь период заразилось 9 257 068 человек, информирует оперативный штаб.
За сутки погибли 1 254 человека с COVID-19. В общем за время эпидемии скончались 261 589 человек.
Выздоровели 37 004, за весь период эпидемии — 7 956 254.
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