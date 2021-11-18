17 ноября в стране выявили 36 626 заражений.
За сутки погибли 1 251 пациентов с коронавирусом, за все время эпидемии скончались 260 335 человек.
За сутки вылечились 36 414 человек, в общем — 7 919 250.
За последние 24 часа в России обнаружили 37 374 новых случая заражения коронавирусом. За весь период эпидемии заразилось 9 219 912. человек, информирует оперативный штаб.
17 ноября в стране выявили 36 626 заражений.
За сутки погибли 1 251 пациентов с коронавирусом, за все время эпидемии скончались 260 335 человек.
За сутки вылечились 36 414 человек, в общем — 7 919 250.
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