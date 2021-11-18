В России выявили 37 374 случая коронавируса

За последние 24 часа в России обнаружили 37 374 новых случая заражения коронавирусом. За весь период эпидемии заразилось 9 219 912. человек, информирует оперативный штаб.

17 ноября в стране выявили 36 626 заражений.



За сутки погибли 1 251 пациентов с коронавирусом, за все время эпидемии скончались 260 335 человек.

За сутки вылечились 36 414 человек, в общем — 7 919 250.