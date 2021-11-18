Следуя указу, в республике вводятся различные ограничения. Например, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки пребывание в общественном транспорте, торговых центрах, государственных учреждениях, почтовых отделениях, аптеках и помещениях органов государственной власти запрещено без защитных масок. Приказ обязует водителей, в том числе такси, отказывать людям без масок в перевозке. Подробнее можно прочитать тут.
Лидер РД Сергей Меликов подписал указ об ограничительных мерах в Дагестане
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 01:56
Лидер Дагестана Сергей Меликов подписал приказ о мерах по предотвращению распространения коронавирусной эпидемии на территории субъекта.
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