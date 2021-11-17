В Москве погибли 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84, а в Краснодарском крае — 58.
В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 12:25
Россия поставила очередной антирекорд по смертностям от коронавируса: за прошедшие 24 часа скончались 1247 человека, информирует оперативный штаб.
Накануне выявили 1240 смертей, а прошлый антирекорд зафиксирован 13 ноября — 1241. За весь период эпидемии от коронавируса в России умерли 259 084 человека.
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