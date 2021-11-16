В Австрии ввели локдаун для непривитых от COVID-19

Автор Мадина

В Австрии с 15 ноября ввели карантин для тех граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленбер, его слова приводит ТАСС.