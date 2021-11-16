«Страну настигла в полную силу четвертая волна эпидемии. Нами принято решение, что в Австрии будет действовать карантин для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для граждан, которым больше 12 лет», — сообщил Шалленбер.
В Австрии ввели локдаун для непривитых от COVID-19
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 14:45
В Австрии с 15 ноября ввели карантин для тех граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленбер, его слова приводит ТАСС.
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