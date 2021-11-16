ЗАМАНА - В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19

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16 ноября, 2021. Вторник 13:12
В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19

За последние 24 часа в России обнаружили 36 818 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период эпидемии заразилось 9 145 912 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.

В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19
Коронавирус

Вчера, 15 сентября, в стране выявили 38 420 случаев заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки в России выявили 1240 летальных исходов. С начала эпидемии в России погибли 257 837 человек.

 

 

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