Вчера, 15 сентября, в стране выявили 38 420 случаев заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки в России выявили 1240 летальных исходов. С начала эпидемии в России погибли 257 837 человек.
За последние 24 часа в России обнаружили 36 818 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период эпидемии заразилось 9 145 912 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба.
Вчера, 15 сентября, в стране выявили 38 420 случаев заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки в России выявили 1240 летальных исходов. С начала эпидемии в России погибли 257 837 человек.
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